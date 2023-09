Lagalla “La scuola è un antidoto contro la mafia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi l’Istituto Falcone riunisce le istituzioni in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico e si propone come sede simbolo della battaglia per la legalità e contro la dispersione scolastica ma, purtroppo, ancora una volta, è stato oggetto di atti vandalici che continuano a offendere la comunità scolastica e la città. Il Comune è pronto a ripristinare quello che è stato tolto ma soprattutto ad impegnarsi per affermare il ruolo della scuola, della cultura e dell’insegnamento in questo territorio, come antidoto contro la mafia, la malavita organizzata, contro la tentazione di andare nella direzione sbagliata”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico che si è tenuta nell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, nel quartiere Zen, a Palermo. La sede, dopo la vicenda che ha visto coinvolta l’ex preside Daniela Lo Verde accusata di corruzione e peculato, è stata nei giorni scorsi bersaglio dell’ennesimo furto.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

(ITALPRESS).