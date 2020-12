La burocrazia diceva qualcuno è il gigantesco potere dei “nani” intellettuali. E’ la piovra che tiene prigionieri tutto e tutti. E’ l’agglomerato delle persone garantite. E’ un insieme di gente che nel dicembre di questo maledetto 2020 , ha già percepito la tredicesima e lo stipendio e percepirà indennità di risultato , posizione organizzativa e tutto quanto in astratto è possibile , in barba ai veri risultati e agli obiettivi raggiunti. A loro che continueranno a percepire anche nel 2021 lo stipendio certo e sicuro ogni fine mese , rivolgiamo un grande appello: ricordatevi che siete privilegiati e quindi quando vi trovate nei vostri uffici a trattare le pratiche non immaginate di avere davanti fascicoli che lasciate ammuffire sulle scrivanie e negli archivi . In quei fascicoli ci sono persone che pagano e pesantemente sulla loro pelle ogni vostro ritardo , ogni vostra disattenzione ogni vostra incapacità , ogni vostra superficialità. Questo vale ad esempio per le pratiche bloccate da mesi in Regione con le domande del fondo artigiano e con le imprese che aspettano da mesi e mesi i soldi sul conto corrente , ma vale anche per le istanze ferme al genio civile , vale anche per tutti i cittadini che si vedono ritardati il riconoscimento dei loro diritti e i loro crediti. La responsabilità finale , sia chiaro , è della politica che fa sempre finta di volere riformare la burocrazia anche quando è stata integrata ad essa o della stessa è prigioniera. Il 2021 sarà un anno drammatico per l’economia Calabrese , perché più debole di tutto il sistema Italiano. Un crollo traumatico del sistema spazzerà tutti compreso la burocrazia e la politica. L’invito è di avere coscienza profonda di quello che si muove nella società . Il sistema privato , composto da imprese , partite iva e loro dipendenti , non potrà sopportare a lungo sulle spalle una pubblica amministrazione inefficace e inefficiente , così come non il peso di una politica fumosa , incompetente e trasformista e soprattutto i costi di entrambi