Nuova iniziativa di Chef Filippo Cogliandro per il ciclo “L’A cena con l’autore”.

Il 6 giugno, alle ore 20 e 30, presso L’A -L’Accademia Gourmet, sarà presentato il volume di grande successo della scrittrice reggina Eleonora Geria dal titolo “Un senso di te” di La Corte editore.

Il libro racchiude emozioni e timori di una madre che scopre che il suo bambino è nato sordo.

Un coraggioso racconto, un viaggio attraverso scelte difficili e speranze che ha avuto uno straordinario successo.

Proposto per il premio strega 2024, questo libro sorprendente compendia le sensazioni più intime di una madre.

All’incontro con l’autrice, che si svolgerà nel corso della cena, gustando i prelibati piatti di chef Cogliandro, prenderanno parte anche la senatrice Tilde Minasi e Natalia Spanò, presidente di nuovi orizzonti e ideatrice del premio artistico letterario Apollo School, conclusosi da poco.

La cena con l’autore sarà anche occasione per presentare il nuovo volume della Geria “I miei superpoteri”.

Un testo che prosegue dalla prima narrazione, raccoglie un punto di vista importantissimo, quello del figlio Nicola.

Due libri da acquistare in tandem e da leggere tutti d’un fiato per immergersi in questa emozionante, quanto difficile, esperienza genitoriale di “Un senso di te”, per poi cambiare completamente punto di vista attraverso “le parole” e la visione di Nicola, assoluto protagonista de “I miei superpoteri”.