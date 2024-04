La vision dell’accademico Prof. Longo, e della sua fondazione, è l’opportunità per tutti di una vita lunga e sana.

di Pino Pardo

Valter Longo è professore di Biogerontologia e Direttore dell’Istituto di Longevità alla University of Southern California – Davis School of Gerontology di Los Angeles, uno dei centri più importanti, per la ricerca sull’invecchiamento e sulle malattie correlate all’avanzamento dell’età, che svolge studi sia di base che clinica su nutrizione e genetica. Lo studio clinico sugli effetti della dieta della longevità viene avviato per la prima volta in Italia, in Calabria ed a Varapodio dalla Fondazione Valter Longo punto di riferimento scientifico autorevole nell’ambito degli studi concernenti la nutrizione; di questo quì di seguito vado ad argomentare.

Il National Geographic Italia, con diffusione mondiale, ha pubblicato, lo scorso gennaio, un numero dedicato (con titolo in prima pagina di copertina con “ritratto di Maria Rosa Tranquilla con la pronipote Chiara Pia”) a: “I segreti della longevità” scrivendo della Calabria, di Varapodio cittadina orgogliosamente positiva, e intervistando Valter Longo. É Varapodio (negli uffici approntati nella Biblioteca del Comune) la Sede del Team Scientifico dello Studio Clinico della Fondazione Valter Longo in Calabria con il progetto specifico nel campo della longevità sana.

Hanno creduto nel progetto la Regione Calabria, la Fondazione Longo Onlus, l’Amministrazione comunale di Varapodio col Sindaco Dr. Orlando Fazzolari e le Università di Calabria e di Palermo.

La scelta di Varapodio (ricadente nel “Parco dell’Aspromonte) – che annovera tra i suoi abitanti diversi “centenari” – non è casuale, ma perché la cittadina della piana, immersa nel verde tra oliveti ed altre tipiche coltivazioni, é ospitale e gradevole in grado di offrire permanenza e soggiorni piacevoli a quanti, per motivi di lavoro, di turismo o di altro genere si trovano nel paese col clima particolarmente favorevole ed aria salubre; il tutto contribuisce a determinare l’ottima qualità della vita che si riscontra nell’intero territorio varapodiese dove, grazie alla fiorente diversificata agricoltura, è possibile attuare una sana dieta disponendo di gustosi prodotti locali. Per di più é tradizionalmente risaputo che i cittadini di Varapodio si sono distinti per la calda accoglienza riservata ai “forestieri” che convivendo diventano graditissimi “paesani”.

La Calabria è stata scelta per il salutare progetto perché ha un passato di stile di vita longevo con alcuni paesi che sono testimoni della sua tradizione.

A quasi due anni dall’avvio, in alcune aree dell’Aspromonte, del primo grande studio clinico randomizzato sulla dieta della longevità da parte dell’European Longevity Institute (EU.L.I.) della fondazione “Valter Longo Onlus”, il Prof. Longo è stato in visita da Los Angeles in Calabria, a Varapodio base del progetto scientifico, ed ha incontrato alcuni pazienti partecipanti allo studio per testare, personalmente, in colloqui privati, i risultati ottenuti e per confrontarsi sullo straordinario percorso da tempo avviato.

Notevole, riconosciuta, indiscussa massima autorità a livello internazionale è la competenza del Prof. Longo e coinvolgente è l’entusiasmo dallo stesso profuso nell’esecutività del progetto che si pregia della efficace collaborazione della stimata professionista varapodiese Dott.ssa Antonella Pellegrino, biologa nutrizionista della Fondazione con il suo staff dedicato.

L’uso della nutrizione per vivere a lungo e sani è alla base delle ricerche del Prof. Longo che è conosciuto nel mondo anche per l’invenzione della “dieta mima-digiuno” e della “dieta della longevità”. Allo studio clinico messo in atto a Varapodio sono trecento i pazienti di già “arruolati” sottoposti al trattamento che, con le proprie storie ed esperienze, stanno portando, proficuamente, a termine quanto pianificato.

Della riscontrata validità del progetto di grande valore culturale e sociale, approvato e co-finanziato dalla Regione Calabria, dalla Fondazione Longo Onlus e dal Comune di Varapodio, il prestigioso mensile internazionale “National Geographic” Italia (Direttore Editoriale Maurizio Molinari) – con il servizio, del direttore dell’edizione italiana Marco Cattaneo, dal titolo “vivere bene, vivere a lungo” – ha dedicato a nutrizione e stile di vita corretti, “l’intera prima pagina di copertina” con in evidenza, di spalla, sempre in copertina,“LA DIETA DEI CENTENARI CALABRESI”, ed ampio servizio nelle pagine interne. Rubriche di approfondimento hanno rivolto al noto progetto le reti RAI, il Corriere della Sera e reportages hanno realizzato sull’evento testate giornalistiche internazionali come il Washington Post ed il New York Times.

Al progetto, il cui “arruolamento” si protrarrà ancora per qualche mese, possono partecipare, volontariamente ed in modo gratuito, i residenti di Varapodio e dei comuni della Provincia di Reggio di Calabria.

Le adesioni si possono effettuare nella sede della “Fondazione”, presso la Biblioteca comunale di Varapodio oppure in alternativa sulla pagina internet dedicata: www.fondazionevalterlongo.org

La fondazione – che ha avviato lo studio sugli effetti della “dieta della longevità” per ridurre la percentuale di massa grassa, migliorare la composizione e funzione corporea e di conseguenza l’età biologica e la salute della comunità partecipante al progetto – è certa che ciascuno degli aderenti, al termine del percorso scientifico previsto, oltre ad essere testimone, sarà in grado di gestirsi ed assicurasi una vita sana nella consapevolezza di aver acquisito preziose nozioni indispensabili per il proprio vivere sereno ed equilibrato.

Chi ha colto l’occasione, ed ha creduto nel progetto testé illustrato, è stato lungimirante e la sua realizzazione è motivo di promozione per Varapodio.

La collettività è grata al Prof. Longo per aver preferito la cittadina di Varapodio quale sede del progetto scientifico ed esprime sentiti ringraziamenti, gratitudine sincera e profonda allo studioso per la sua integrità e dedizione professionale e per il suo fondamentale apporto diretto al successo del programma di lavoro; ancora grazie alla profonda esperienza scientifica del fondatore e dei suoi collaboratori.!

La vision dell’accademico Prof. Longo, e della sua fondazione, è l’opportunità per tutti di una vita lunga e sana.

La sfida della longevità, occasione di sviluppo che oggi sta affrontando la scienza, non è soltanto quella di farci vivere più a lungo, ma anche di farci vivere più a lungo in buona salute.

Infine non trascurabile la ragionevole considerazione che l’estensione della sana longevità presenta preziosa opportunità d’investimento nel tempo libero e nel benessere; in definitiva maggiore socializzazione.

Pino Pardo, cittadino di Varapodio