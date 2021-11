LA VIABILITÀ METROPOLITANA LAZZARO MOTTA SAN GIOVANNI INTERROTTA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO

Questa mattina uno smottamento ha interessato la SP21 Lazzaro – Motta San Giovanni, in via della Libertà poco prima del centro abitato di Motta.

Non si registrano danni a persone ma la viabilità è interrotta e non è possibile raggiungere il paese. Sul posto il sindaco Giovanni Verduci e gli operatori della locale Protezione civile.

Una ditta, già attivata dagli uffici comunali per interventi di protezione civile, sta intervenendo per ripristinare un minimo di viabilità per le urgenze.