La Quinta Commissione del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura), “per il conferimento degli uffici direttivi e semidiretti”, nella seduta del 6 settembre u.s. ha proposto all’unanimità il conferimento di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta al dott. Rocco Cosentino, attuale Sostituto presso la Procura della Repubblica di Palmi.

Il dott. Rocco Cosentino è nato a Taurianova (RC) l’11 maggio 1974, Laureatosi in Giurisprudenza nel 1996, è entrato in Magistratura nel 1999.

Rocco Cosentino è anche un apprezzato scrittore ed autore dei seguenti libri i quali hanno riscosso un ottimo successo:

– “Niente di cui pentirsi” (Romanzo giallo – Luigi Pellegrini Editore – 2011);

– “Succede tutto per caso” (Romanzo – Luigi Pellegrini Editore – 2013);

– “L’eloquenza del silenzio” (Romanzo – Luigi Pellegrini Editore – 2015)

– “Nata sotto il segno del cancro” (Luigi Pellegrini Editore – 2017);

– “L’ amica ritrovata” (Luigi Pellegrini Editore – 2020).