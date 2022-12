La Uil Calabria apre le sue porte alle associazioni operanti sul territorio regionale. In linea con quanto sostenuto dalla Segreteria nazionale della Uil, in questi giorni gli spazi della sede regionale di Catanzaro, ubicata in piazza Matteotti, saranno condivisi con Emergency Calabria.

Gli spazi messi a disposizione dalla Segreteria regionale della Uil Calabria, infatti, ospiteranno l’iniziativa “Negozio di Natale” realizzata dall’associazione Emergency Calabria. Il 7 dicembre a partire dalle ore 10,00 e per tutta la giornata, insieme ai rappresentanti dell’associazione, verrà vissuta una giornata di festa e di condivisione.

Emergency è un’Associazione Italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Dentro il “Negozio di Natale” di Emergency, che sarà itinerante dal 26 novembre al 24 dicembre, saranno esposti manufatti provenienti da tutto il mondo, prelibatezze natalizie e tante altre idee regalo per garantire il diritto alla cura a chi è vittima di guerra e povertà. Il ricavato sarà devoluto per iniziative umanitarie. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per promuovere i nostri servizi, la nostra azione di proselitismo e la nostra presenza nella città di Catanzaro.