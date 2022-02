Ci siamo occupati diverse volte contro questo fenomeno perpetrato da loschi individui o meglio balordi contro dei malcapitati per essere truffati. Stiamo parlando della cosiddetta “truffa dello specchietto”. Una pratica delinquenziale la quale colpisce ignari cittadini, soprattutto anziani, donne e fasce deboli i quali si trovano davanti a questi delinquenti con la finalità di estorcergli del denaro.

Questo fenomeno si sta verificando anche nella Piana di Gioia Tauro come altrove, noi in passato lo abbiamo segnalato perché verificatesi a Taurianova, poi sono arrivate altre testimonianze in altri luoghi della provincia reggina.

Il modus della truffa consiste che, una volta individuata la vittima, viene scagliato un oggetto, certe volte una bottiglia di plastica per creare rumore e quindi raggirare la vittima dicendo che gli hanno rotto lo specchietto della loro macchina e qui con tale raggiro si pretende del denaro per chiudere la questione di un ipotetico (ma falso) risarcimento per il danno subito.

Ovviamente lo scopo di questa nostra riflessione è per mettere in guardia i cittadini, ma soprattutto se dovessero trovarsi in queste spiacevoli condizioni di avvisare immediatamente le Forze dell’Ordine, ma soprattutto chiedere aiuto se nei pressi ci sono dei presenti per indentificare questi balordi e denunciarli affinché siano puniti ai sensi di legge per come meritano e non cedere in alcun modo al ricatto.

(GiLar)