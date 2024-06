Si celebrano oggi, 6 giugno 2024, nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, alle ore 15:30 i funerali di Michele Viola coinvolto in un incidente stradale tra Taranto e Martina Franca.

La notizia

Michele Viola di 52 anni originario di Reggio Calabria, figlio del giudice Giuseppe Viola, è morto ieri, coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella della propria bici, quando per cause ancora in fase di accertamento è stato travolto da una Ford, in Puglia, sulla Statale 172, tra Taranto e Martina Franca.

Michele Viola rivestiva da qualche settimana il ruolo di capo di gabinetto della questura di Taranto, si era insediato il 6 aprile scorso, e proveniva dal Commissariato di Palmi.

L’impatto per il 52enne è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, indagano i carabinieri.