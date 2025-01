La Calabria piange Lorenzo Vetrano, 58 anni, investito sulla SS 106 nella serata di mercoledì 8 gennaio da un’auto pirata, mentre stava tornando a casa, a Monasterace. Non ce l’ha fatta dopo giorni di agonia. A darne notizia l’associazione “Basta vittime sulla SS106” sui social.

«Un nuovo anno, una nuova vittima sulla Strada Statale 106. Con un dolore che ci stringe il cuore, dobbiamo annunciare la prima vittima del 2025 sulla famigerata “strada della morte” in Calabria. Lorenzo Vetrano, una persona che tutti descrivono come gentile e splendida, ha perso la vita dopo tre giorni di lotta in ospedale.