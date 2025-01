Stamattina un tragico incidente si è consumato a Corigliano-Rossano, dove una donna è stata investita e uccisa da un furgone sulla SS 106 in località Toscano, nell’area urbana di Rossano, e dalle prime indiscrezioni sembra che stesse attraversando la strada sopra le strisce pedonali per recarsi a comparare dei cornetti per il figlio disabile, l’impatto è stato tremendo e la povera donna, 85enne, è morta sul colpo. Le autorità stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano, che stanno conducendo le indagini necessarie.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++CALABRIA, ANAS: TRAFFICO SBLOCCATO SULLA SS106 “JONICA” A CORIGLIANO-ROSSANO