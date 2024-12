Un’anziana di 81 è rimasta gravemente ustionata a causa del malfunzionamento del termocamino, trasferita d’urgenza al Centro Grandi Ustionati di Bari, muore per le gravi ferite. L’incidente, avvenuto in via San Michele a Corigliano Rossano ed il malfunzionamento del termocamino ha scatenato una violenta deflagrazione. Le fiamme, sprigionatesi con estrema intensità, hanno travolto l’anziana, causando ustioni profonde e un quadro clinico critico sin dai primi momenti.

Il grave incidente domestico si era verificato il 17 novembre scorso. L’anziana, che viveva con il figlio, al momento dell’incidente era sola in casa ed è stata colpita in pieno da un getto di acqua bollente fuoriuscito da un tubo del termocamino che le è esploso in faccia. Il boato dell’esplosione aveva allarmato i vicini che avevano subito allertato i soccorsi, prontamente intervenuti. Purtroppo le condizioni della donna fin da subito erano gravissime.

Nonostante i tentativi di salvarle la vita, la gravità delle ferite si è rivelata insormontabile, e il suo cuore ha smesso di battere dopo settimane di lotta.