Una brutta tragedia, l’ennesima, stavolta nelle Sibaritide, dove un uomo, 66 anni del posto si è ribaltato con il trattore mentre attraversava le campagne di Apollinara, nella periferia ovest di Corigliano-Rossano. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno provocato l’incidente ma a quanto pare il mezzo si è ribaltato e sarebbe finito in un fosso prospiciente la strada poderale sulla quale stava transitando, non lasciando scampo al 66enne.

Inutili sono stati i soccorsi del 118, per il povero uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo si sono recati i carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica della terribile tragedia.