Un brutto incidente è accaduto a Mangone nel Cosentino, dove una donna nigeriana di 28 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava percorrendo le strade centro storico in sella alla sua bici e per cause in corso di accertamento, ha perso il contro del mezzo, schiantandosi contro un muretto e precipitando per un’altezza di circa 9 metri. La caduta le è stata fatale, in quanto la donna sarebbe morta sul colpo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Rogliano e il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. La vittima lascia due figli.