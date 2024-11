Di GiLar

Ancora lacrime a Taverna nel Catanzarese per una tragedia dovuta alla di una bimba di appena 9 anni, Giorgia Grande, deceduta stamattina in un autogrill dove la piccola si era fermata con i genitori per un sosta nel viaggio verso Genova.

Dalle prime notizie la bimba ha accusato un malore e si è accasciata al suolo priva di vita. Urla e disperazione da parte dei genitori. che la stavano accompagnando all’ospedale “Gaslini” di Genova per una visita di controllo legata a un batterio che aveva contratto tempo fa.

Un’altra tragedia che segue quella accaduta agli inizi di novembre con il piccolo Mattia Scumaci, morto anche lui improvvisamente, colto da un malore mentre si allenava con la squadra giovanile di calcio dove giocava, si è accasciato a terra morendo sotto gli occhi dei compagni e del padre. Non c’è stato nulla da fare.

Una disgrazia dietro l’altra e il triste e drammatico destino è ancora crudele quando le vite che si spezzano sono dei bambini che la tragica sorte non gli ha dato il diritto di una sana e lunga esistenza. Scrivere certe notizie fa male, molto male.

Alla famiglia della piccola Giorgia le nostre più vive e sentite condoglianze, accompagnate da un sincero e forte abbraccio.