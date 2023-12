Ancora sangue sulle strade calabresi, ancora un’altra vittima sulla SS 106 nel Reggino, dove ieri c’è stato un incidente mortale a Bova Marina. A perdere la vita Totò Mauro, un ex dipendente comunale che si trovava a bordo della propria moto quando è stato travolto.

Sul posto sono giunti i soccorsi, ma l’uomo sarebbe morto poco dopo lo scontro in ospedale. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sarebbero in corso i rilievi per accertare quanto accaduto.