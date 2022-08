È andata in scena, lo scorso Venerdì 5 Agosto, la tradizionale AperiCena di beneficenza ideata da Giuseppe Figliomeni, Domenico Leonardo e Carmelo Scarfo’. Impreziosita dagli Amici del LIONS CLUB ROCCELLA J. e da Tutti gli altri Club Service e Associazioni del Territorio.

Giunta alla sua 7º Edizione è stata colorata da una Platea qualificata e numerosa che rende onore, ogni anno, ad un gioco di squadra ormai consolidatosi nel tempo. Presenza variegata tra Istituzioni, Club, Associazioni, Forze Sane del Territorio a riprova che la collaborazione vince sempre. I 3 Ideatori hanno voluto rimarcare proprio questo: intanto la genuinità di un progetto partito in maniera semplice davanti ad un buon caffè, con l’intento di essere solidali verso tutte quelle categorie che potessero averne bisogno e poi lo spirito collaborativo, senza distinzioni di colori, convinti più che mai di come la sinergia di più forze possa davvero rappresentare una seria risorsa per ripartire. È fondamentale, secondo il loro punto di vista, saper condividere obiettivi, strategie e visioni e, soprattutto, saper abbattere i lacci e lacciuoli dei personalismi: il tempo dei solisti è finito da un pezzo.

Quest’anno il momento benefico è stato rivolto a: LCIF – IL SORRISO PER L’ALZHAIMER – CROCE ROSSA ITALIANA RIVIERA DEI GELSOMINI – ANGELA SERRA SEZIONE LOCRIDE. Particolare commozione ha generato poi la commemorazione della cara Anna Multari, giovane sidernese scomparsa 10 anni fa prematuramente, in nome ed onore della quale sono state donate due Parrucche all’Ambulatorio di Estetica Oncologica dell’Associazione Angela Serra Locride.

La Serata, colorata negli allestimenti dalla bravissima Francesca Loccisano e allietata dalla musica di “Fabio Macagnino” e dei “Briganti Italiani” , si è conclusa con un sentito ringraziamento rivolto a tutti i presenti per il loro cuore e la spiccata sensibilità e agli Sponsor che hanno aderito, con solidarietà, a questo progetto: POLIMEDICA FORTUGNO – COTTO CUSIMANO – FARMACIA SALUS – SAP dei F.lli PUGLIESE.

Da segnalare la presenza e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Siderno e del Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Infine menzione di ringraziamento personale al Consigliere Regionale Salvatore Cirillo che, nonostante l’impossibilità a partecipare la serata, ha voluto mandare un messaggio di sensibilità agli organizzatori omaggiando le Catenarie Luminose che hanno illuminato l’evento nel bellissimo Panorama dell’Hotel Kennedy.

Giuseppe, Domenico e Carmelo sperano che questo piccolo spazio positivo dell’estate locridea possa continuare ad avere Vita Lunga e danno appuntamento al prossimo Anno.