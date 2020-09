Un ritorno alle origini per la Stocco&Stocco di Cittanova. La storica azienda cittanovese sarà official sponsor della Reggina Calcio per la stagione sportiva 2020/2021.

Una notizia importante, che riapre i cassetti della memoria per tifosi e appassionati e che genera entusiasmo per il valore simbolico che porta con sé.

Stocco&Stocco è stata per diciotto anni sponsor degli amaranto in quella che fu l’epopea della Serie A. Una pagina emozionante di impegno del territorio a sostegno di un sogno collettivo e condiviso.

Grazie all’interlocuzione con il Presidente Luca Gallo e con i collaboratori societari, l’imprenditore Francesco D’Agostino e la sua realtà produttiva tornano ad abbracciare la Reggina Calcio.

“Ritengo sia un orgoglio, oltre che un privilegio, poter sostenere la Reggina in quello che sarà il prossimo Campionato di Serie B – ha affermato D’Agostino -. Per lunghi anni ho accompagnato la squadra amaranto nelle avventure calcistiche che hanno raccontato un sogno. Ricordo le emozioni vissute allo stadio, ricordo l’entusiasmo contagioso che inondava la Calabria, ricordo le lacrime di gioia dei tanti emigrati che avevano individuato nella squadra di Reggio un nuovo e solido legame tra la loro identità e la terra natia. La Reggina è stata sempre molto di più di una realtà sportiva. Con questo spirito la Stocco&Stocco torna a sponsorizzare il progetto amaranto, nella convinzione che il grande lavoro e i sacrifici del Presidente Luca Gallo e della Società, che già hanno prodotto risultati importanti sul piano sportivo e entusiasmo tra i tifosi, sapranno riportare la Reggina nell’olimpo del calcio nazionale”.