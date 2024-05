La squadra di Cittanova ai Mondiali di S.Marino I.A.K.S.A

Porta a casa un eccellente risultato la squadra di Pugilato di Cittanova che ha affrontato, preparata, la sfida del torneo mondiale in occasione della 12a edizione della Coppa del Mondo Iaksa dilettanti nella data del 18 maggio 2024, a San Marino. Il combattimento si è svolto in una location prestigiosa presso il palazzetto dello sport Pala Domus Multi Eventi. Tante le arti marziali in competizione durante la giornata in cui hanno partecipato gli atleti più prestigiosi di arti marziali e sport da combattimento in Europa.

La squadra di Cittanova della palestra La Torretta, capitanata dal Maestro cintura nera IV Dan Domenico La Rosa, grazie anche allo sponsor Perrone Costruzioni, ha segnato un secondo posto secco al Mondiale della specialità pugilato in competizione con rappresentanti di diversi paesi del mondo. La fiducia accordata ai 5 atleti di Cittanova ha avuto un riscontro nella competizione ed il risultato fa portare tanto entusiasmo e fiducia per questo bellissimo Sport.