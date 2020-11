L’altra notte è stata data alle fiamme l’auto di Enzo Infantino, un compagno che da sempre si batte per i diritti sociali e civili, per la difesa dei più deboli e dei popoli oppressi. Siamo sicuri che questo vile atto non scalfirà il suo impegno per difendere e liberare questa nostra terra dai poteri mafiosi. A lui e alla sua famiglia la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, certi di ritrovarci insieme nella lotta per la giustizia sociale e il riscatto della Calabria.

Segreteria Regionale PRC Calabria