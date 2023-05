In riferimento al decesso verificatosi ieri pomeriggio a seguito di un fatto criminoso, la Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria intende rivolgere un pensiero alla giovane vita spezzata ed ai suoi familiari nonché ringraziare la Polizia di Stato che, con efficacia, in collaborazione con il personale ospedaliero del Pronto Soccorso, ha garantito il mantenimento della normalità e della funzionalità dell’attività assistenziale in una circostanza di naturale tensione.