Riceviamo e pubblichiamo

In ordine alle notizie che vedrebbero schierati con la candidata a sindaco di Gioia Tauro, la professoressa Mariarosaria Russo, esponenti del locale Lions Club Gioia Tauro Piana, è doveroso precisare che risulta del tutto inopportuno e fuorviante il riferimento al Club. La nostra associazione opera per il bene comune e non partecipa in alcun modo a competizioni elettorali, fermo il diritto di ogni socio di partecipare a titolo personale alle competizioni elettorali più varie. Auguriamo alla città di scegliere in libertà e consapevolezza il proprio destino di governo.

Presidente Lions Club Gioia Tauro

Rossella Gemelli