Nel tardo pomeriggio di giovedì 30 dicembre 2021, la sezione AIA Locri guidata dal presidente Anselmo Scaramuzzino, ha terminato il corso arbitri sezionale (autorizzato dal CRA) eseguendo gli esami di rito per poter conseguire la qualifica di arbitro effettivo.

Lo stesso corso arbitri sezionale, appena concluso, è il secondo corso che la sezione arbitri locrese effettua e conclude nell’arco di tre mesi.

Tre mesi di impegno, abnegazione e motivazione che rendono orgogliosi il presidente Anselmo Scaramuzzino, il consiglio direttivo, il responsabile del corso arbitri Pasquale Muscatello (coadiuvato dal collega Francesco Borzomí) e la sezione tutta, in quanto in un periodo di forte incertezza dal punto di vista pandemico e associativo, visto anche l’aumento vertiginoso dei contagi da Covid-19, la stessa sezione AIA di Locri è riuscita a concludere due corsi di formazione arbitrale in così poco tempo seguendo in maniera meticolosa le disposizioni anti-contagio e alternando lezioni online/in presenza per tentare di ridurre sensibilmente i rischi per gli allievi e per i dirigenti preposti alla loro formazione.

La commissione esaminatrice era formata da : Roberto Rispoli (Componente CRA Calabria, Anselmo Scaramuzzino (Pres. Sezione AIA Locri), Muscatello Pasquale (Responsabile Corso Arbitri), Domenico Brugnano (Segretario Sez. Locri) e da Giancarlo Bolognino, la sua é stata una presenza eccezionale in commissione esaminatrice, in quanto Giancarlo, oltre ad essere un associato della sezione AIA Locri, da quest’anno ricopre la carica di Vice Istruttore del Settore Tecnico Nazionale AIA.

Felice ed emozionato, il presidente Anselmo Scaramuzzino ha dichiarato :

“La sezione di Locri sta rispondendo alla crisi vocazionale con strategie mirate, i risultati si iniziano a vedere. Il futuro del calcio passa anche dai nostri corsi arbitri. Grazie e benvenuti ai nuovi fischietti locresi, grazie anche al responsabile del Corso Muscatello ed ai miei collaboratori, senza la loro presenza e il loro supporto, questi importanti risultati non ci sarebbero stati.”

Di seguito, i nomi degli allievi che hanno conseguito la carica di arbitro effettivo:

Matteo Bruzzese, Adolfo Calabrese, BrunoAntonio Capogreco, Alessandro Garreffa, Jawad El Fahlia, Alessio Marchese, Giovanni Puro, Salvatore Vartalo.