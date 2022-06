«Il Pd reputa da sempre i servizi socio-assistenziali un baluardo essenziale a difesa dei diritti dei soggetti più deboli. Il ruolo di tutte le Associazioni e i Centri che operano nel settore è ancora più importante in realtà povere come quella di Reggio Calabria, che hanno necessità assoluta di servizi svolti con grande competenza e professionalità dai Centri che, come il Lilliput, operano da tantissimi anni con abnegazione e in mezzo a mille difficoltà».

A sostenerlo è la segretaria cittadina Valeria Bonforte, che annuncia la presenza di una delegazione del Pd alla manifestazione indetta venerdì 3 giugno a piazza Italia dal Centro socio-educativo Lilliput che opera da oltre 20 anni sul territorio cittadino.

«Le regole sull’accreditamento delle strutture socio-sanitarie vanno sicuramente riviste in tempi rapidi per consentire a chi lo merita davvero di potere continuare nella propria preziosa attività di servizio alla cittadinanza – prosegue Bonforte – e il Pd, con un gesto di solidarietà, vuole dimostrare assoluta sensibilità al problema che dovrà essere affrontato in maniera adeguata in tutte le sedi competenti».