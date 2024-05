Dopo l’aggiudicazione del Primo Premio, nell’ambito del Concorso Nazionale Musicale “Fioravanti Villirillo” di Isola Capo Rizzuto, continua la straordinaria prestazione artistica eseguita dall’Istituto Comprensivo 1 “Francesco Pentimalli” di Gioia Tauro, che emerge nuovamente e distintamente nel vasto panorama italiano della musica, ottenendo l’ennesimo e prestigioso Primo Premio Assoluto – correlato, più precisamente, al punteggio di 100/100 – in un’impegnativa e avvincente competizione. L’autorevole risultato è stato questa volta conseguito nel “13° Concorso Nazionale di Musica per le Scuole e le Associazioni. Primavera in musica”, tenutosi il 14 e il 15 maggio a Laureana di Borrello. Il notevole e tanto atteso evento è stato promosso dall’Associazione Culturale “Paolo Ragone” – creativa fondatrice della nota Orchestra Giovanile – unitamente all’apporto dell’Istituto Comprensivo Laureana/Galatro/Feroleto e il Comune della stessa città. Nel contesto della medesima manifestazione sono stati consegnati a ben ventidue allievi e allieve della stessa Scuola “Pentimalli” – solisti, nella fattispecie, dei più variegati strumenti – gli importanti primi e secondi premi, tra i quali spicca pure in questo settore il risultato del Primo Premio Assoluto, andato più precisamente al violinista Dario Monaco, frequentante la classe 3° dell’indirizzo Secondario. Non finisce qui, dal momento che i successi musicali dell’Orchestra “Pentmalli” continuano con un altro straordinario riconoscimento, anche in questo caso riguardante il raggiungimento del Primo Premio, conquistato nel 1° Concorso Musicale Nazionale “Armonie Mediterranee” per giovani interpreti, tenutosi a Taurianova, presso la Chiesa degli Artisti/Cappella di S. Lucia, grazie all’Associazione di promozione sociale “La Nuova Verdi ETS” di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Accademia Pianistica Italiana di Taormina. Appare del tutto evidente che, l’unicità dei ragguardevoli e realizzati traguardi, ponga l’Istituzione Scolastica “Francesco Pentimalli” come una realtà nella quale la didattica relativa all’insegnamento musicale riassume ed esprime competenze altamente peculiari, contraddistinti dall’indiscutibile capacità metodologica di trasferirle efficacemente nella concreta azione pedagogica, grazie alla magistrale valenza dei Professori Caterina Genovese, Martino Conserva, Maria Pitasi, Vanessa Spinella e del contributo collaborativo di Emanuele Piromalli. Grande soddisfazione è stata con immediatezza espressa dal Dirigente Scolastico – Prof. Domenico Pirrotta – il quale ha colto l’occasione per fare risaltare ulteriormente la funzione educativa della pratica strumentale, in modo particolare quando essa si basa sugli opportuni assetti del sistema formativo e professionale dei docenti, capaci innanzitutto di rendere piacevoli i percorsi dell’apprendimento e appunto per questo dell’integrale percorso di crescita.