La School Volley Taurianova vince la Coppa Italia di Prima Divisione maschile e non solo…

Ancora un successo per la società di pallavolo Taurianovase che ci vede trionfare 3/0 contro la pallavolo Siderno nello scontro diretto!!

La partita giocata “in casa” a Siderno per indisponibilità della palestra Taurianovase che ormai non fa più notizia, i ragazzi scendono in campo determinati e convinti a portare a casa il risultato che mai è stato in discussione, primi dall’inizio del campionato si confermano campioni con una giornata di anticipo!

Ma questa stagione è ricca di risultati grandiosi con molti campionati ancora da concludersi nelle fasi finali infatti:

In under 15 maschile con un gruppo di ragazzi senza esperienza pallavolistica, terminiamo vicecampioni territoriali vincendo con tutti escluso contro la tigano luck che aveva atleti da tutta la provincia, e che comunque ha battagliato fino alla fine perdendo solo ai vantaggi!

In under 17 maschile ci siamo confermati campioni territoriali, e alle finali regionali abbiamo purtroppo patito la troppa emozione perdendo 3/1 con un ottima Tonno Callipo

In under 19 maschile ci siamo posizionati sul podio al 3o posto, ma combattendo in ogni partita contro avversari più attrezzati di noi!

In coppa Italia territoriale la vinciamo e attendiamo la data della finale regionale.

In under 13 con un gruppo giovanissimo ci classifichiamo al 3o posto provinciale

Al femminile invece non siamo stati da meno, le ragazze dell’under 15 femminile con un gruppo quasi interamente under 13/14 accede alle fasi provinciali Fipav e si qualifica anche nella fase regionale PGS che si disputeranno entro fine mese.

In under 17 femminile entriamo nella final four tra le migliori 4 del territorio reggino che si disputeranno la vittoria del titolo

Con la prima squadra femminile ci classifichiamo al 2o posto in attesa dei play off con il decisivo scontro con Bova Marina che In caso di vittoria ci consentirà l’accesso alle finali regionali!

Le parole del mister Enrico Idone: “è stata una stagione estenuante ma ancora non è finita, siamo in corsa in tutti i campionati, siamo ad oggi riusciti a salire sempre almeno sul podio in tutte le categorie, questo solo grazie ai ragazzi e ragazze che non hanno mai mai mai mollato!! Nonostante un anno giocato in continua trasferta, viste le restrizioni dovute al covid ma, chi non ha mollato o trovato nessun alibi oggi può festeggiare e gioire con noi di tutti questi meravigliosi risultati!!

Ho il piacere e l’onore di allenare questi giovani Taurianovasi che giorno dopo giorno regalano gratificazione e lustro a me e a tutto il territorio.

Ora avremo ancora un po’ da fare, cercheremo di vincere la finale regionale e di rappresentare la Calabria alla Coppa Italia, è perché no, provare a portare la coppa a Taurianova! Dovrei ringraziare tantissima gente dai genitori, agli sponsor, ai ragazzi e a tutta la gente che ci segue, nonostante il nostro “basso profilo” social, speriamo di riprendere presto anche con i settori del minivolley vera anima pulsante della nostra società…”

La School Volley Taurianova ormai è una realtà Giovanile di spicco della pallavolo calabrese, ha continui e ripetuti dialoghi e confronti con società di serie A e serie B con le quali si cerca sempre di poter portare avanti i nostri ragazzi/e.