Nella difficile trasferta di Corigliano la School Volley Taurianova si prende i 3 pt necessari per mantenere la testa della classifica, con questa sono 6 vittorie su altrettante gare effettuate finora.

Spinti dal nostro pubblico che ci ha seguito fino a Corigliano, i nostri ragazzi trovano le forze e le energie per portare a casa anche questa vittoria, vittoria sofferta dato che la formazione di casa non ha mai mollato la presa ed ha combattuto punto su punto contro la capolista, dimostrando a lunghi tratti del match di essere una squadra in grado di tenere testa a chiunque in questo campionato di serie C.

Fondamentale il nostro tifo che nei momenti fondamentali del match ha dato energie e forze necessarie per affondare il colpo e portare a casa 3 pt pesantissimi per la nostra classifica, da evidenziare l’ottima prestazione di Giovinazzo classe ’06 per la prima volta in campo titolare e probabilmente tra i migliori in campo insieme ad Arena.

Prossimo impegno sabato 23 novembre alle 17.30 a taurianova presso la palestra della ragioneria, dove ospiteremo la Volo VIrtus Lamezia.