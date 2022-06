“In moltissimi tratti, purtroppo, l’illuminazione è completamente assente – scrive Nico Iamundo – e ad aumentare i rischi per gli automobilisti incide anche la conformazione della strada con le sue molteplici intersezioni. Bisognerebbe potenziare, al più presto, l’illuminazione e si dovrebbe valutare anche l’installazione di dispositivi telelaser o marker luminosi, con lo scopo di poter evidenziare adeguatamente detto tratto. Viabilità e sicurezza stradale – continua Nico Iamundo – sono tra i temi che di più la nostra Associazione cerca di divulgare tra i giovani con appositi convegni ed iniziative nelle scuole. Il tratto stradale, al centro del nostro interesse di oggi, di fatto è un’arteria fondamentale per diversi centri della zona che funge da collegamento tra di essi e che considerato l’avanzare del periodo estivo poi, detto snodo subirà certamente un incremento del traffico veicolare e questo aumenterebbe in maniera esponenziale il rischio di incidenti. Ascoltare quotidianamente i cittadini che ci segnalano tali criticità ci concede, senza pretesa alcuna, di suggerire l’applicazione barriere luminose e cartellonistica illuminata. Rendere poi la stessa illuminazione stradale ancor più evidente sarebbe certamente utile all’occhio dell’automobilista che percorrerà tale tratto. Siamo consapevoli dell’ impegno dell’ Amministrazione Comunale e della Città Metropolitana per garantire la messa in sicurezza del territorio, attraverso interventi di riqualificazione di aree a rischio, il miglioramento dell’ illuminazione pubblica e l’installazione di dispositivi di sorveglianza, ed è a fronte di questa attenzione nei confronti della viabilità e della sicurezza dei cittadini che chiediamo, come U.Di.Con., di individuare possibili soluzioni immediate per migliorare la sicurezza rispetto all’incrocio segnalato che consentirebbe la messa in sicurezza soprattutto nelle ore dove la visuale risulta più scarsa a causa del buio”.