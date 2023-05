Di Clemente Corvo

La sfida tra Real Metropolitana e Saint Michel si chiude con un pareggio ad occhiali che lascia l’amaro in bocca alla società pianigiana.

Alla capolista servivano i 3 punti per festeggiare il salto di categoria con 3 giornate d’anticipo, ma il pareggio maturato non è bastato per la matematica, visto che l’antagonista Bianco vincendo sul Pro Pellaro ha accorciato di due lunghezze l’ampio divario che era di ben 8 lunghezze.

Partita con approccio sbagliato da parte della Saint Michel che affronta con sufficienza l’avversario anch’esso non brillante, da questo ne sono derivati una miriade di errori che non hanno dato modo di sbloccare il risultato. Clamorose le opportunità fallite da Alderete all’11’ e di Artuso al 38′ i quali hanno steccato due gol a porta vuota.

Pareggio che regala un punto a testa, i Reggini perdono ancora strada dal Bianco che oramai inarrivabile si porta a +12, squadra ionica che ne approfitta del pareggio della Saint Michel per avvicinarsi a 6 punti quando mancano solo180 minuti di gioco.

Gli scontri diretti a favore dei gioiesi non danno ancora ragione per la matematica conquista del titolo, ma con una formazione da record come quella in mano a Mr. Mammoliti, imbattuta nel torneo, miglior difesa d’Italia e migliore attacco del campionato, si potrebbe già festeggiare domenica prossima tra le mura del Giordano, ma scaramanticamente si aspetterà il triplice fischio finale prima di parlare definitivamente di promozione.