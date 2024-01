DI CLEMENTE CORVO

Derby della piana per la matricola gioiese guidata da Mr. Mammoliti in trasferta al Giovanni Paolo II di Rosarno per affrontare i granata di Mr. Megna.

Partita molto sentita tra le due squadre geograficamente limitrofe ma all’opposto sul tabellone della classifica.

I Gioiesi stazionano in piena lotta playoff occupando terza posizione mentre gli avversari si ritrovano ai margini della zona playout in piena crisi di identità.

Ma i derbi si sa hanno tutta un altra storia, la sfida tra le città di Rosarno e Gioia Tauro racconta vecchie battaglie sui campi e vecchie ruggini mai andate via, perciò tutto potrebbe accadere.

Sul campo è stata una gara maschia ma corretta, a decidere l’incontro sono state due palle messe a segno dall’attaccante gioiese Jaiteh al minuto 31′ e 37′ del primo tempo, il n.10 conferma il proprio ruolo di capocannoniere della Saint Michel regalando altri tre punti fondamentali alla formazione bianco oro utili per continuare ad inseguire il sogno “eccellenza”.

Primo tempo decisamente a favore dei gioiesi i quali dopo il doppio vantaggio ottenuto gestiscono bene il secondo tempo, conquistando cosí il secondo successo consecutivo di questo 2024.

Prossimo turno ancora piú impegnativo per la squadra del presidente Don Gaudioso Mercuri la quale chiuderà il trittico impegnativo di questo mese di gennaio contro la capolista Ardore per poi approdare in casa dell’arrembante Roccella che sta cercando di risalire la china in questo girone di ritorno. Proprio dai risultati che matureranno in questo mese si potrebbero decidere le sorti del campionato e le ambizioni della società gioiese, la Saint Michel sarà pure una matricola ma ha ben chiari i propri obiettivi futuri, forse proprio questi risultati fanno pensare che per Gioia Tauro il prossimo anno ci possa essere un campionato da condividere tra le proprie squadre.