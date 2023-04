DI CLEMENTE CORVO

Dopo la Pausa Pasquale, a cinque giornate dalla conclusione del Campionato di prima categoria la Saint Michel capolista indiscussa di questa stagione sarà impegnata nella difficile trasferta di Siderno a caccia di punti verso la conquista al passaggio in promozione.

La Squadra Gioiese del Presidente Don Gaudioso Mercuri è in testa alla classifica a +8 sul Bianco domani impegnato in casa del San Gaetano catanoso, due trasferte dal pronostico favorevole alle due società ospiti ma altrettanto insidiose in quanto sia il Siderno che il Bianco stazionano a quota 23 punti sul confine della zona playout, ed entrambe faranno di tutto per aggrapparsi alla zona salvezza.

Sarà quindi una giornata importante per la formazione Gioiese guidata da Mr. Mammoliti che se dovesse vincere questa trasferta potrebbe iniziare il fatidico conto alla rovescia per festeggiare una stagione tutta da incorniciare.

Ricordiamo infatti che la Saint Michel è reduce della conquista della coppa Calabria avventura la scorsa settimana, è la squadra imbattuta di questo campionato e vanta il miglior attacco e la migliore difesa del torneo, oltre ad essere in testa alla classifica della coppa disciplina del proprio girone.

Tanta attesa quindi per sapere gli sviluppi di questa ventiseiesima giornata che in caso di conquista dei tre punti potrebbe significare per la Saint Michel accorciare le distanze verso il salto in promozione.