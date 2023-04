Di Clemente Corvo.

L’attuale annata calcistica 2022/23 è veramente da incorniciare per il calcio di Gioia Tauro.

Dopo la conquista della serie D e dopo la vittoria della Coppa Italia, da parte della Gioiese, ecco arrivare il trionfo della Saint Michel.

La Saint Michel vince in finale e si aggiudica la Coppa Calabria 2023, la formazione di Mr. Mammoliti riesce ad imporsi di misura per 1-0 sul Mirto Crosia e conquista il primo titolo della propria storia.

Partita molto maschia con una folta cornice di tifosi di ambo le formazioni ha visto accendersi un lungo duello ricco di emozioni.

Le occasioni iniziali nascono da palle inattive, dopo due nitide opportunità per parte al 36′ è il Mirto ad avere la grande occasione per portarsi in vantaggio con Zangaro che cerca l’incrocio dei pali mancato di un soffio con l’estremo difensore Panuccio che nulla avrebbe potuto a tale conclusione.

Sulla ripartenza dal n.1 gioiese batte una palla lunga toccata dal compagno il quale indirizza verso l’argentino Mauro Buono che batte l’estremo difensore Aversa il quale tocca la sfera ma la vede ugualmente insaccarsi in rete per lo 0-1 gioiese.

Continua ancora la Saint Michel a martellare con il proprio gioco nella metà campo avversaria ed al 46′ minuto è Artuso ad aver l’occasione per il raddoppio ma la conclusione calciata sul secondo palo si spegne a lato di un soffio prima del fischio conclusivo della prima frazione.

Nella ripresa si continua a battagliare sullo stesso copione del primo tempo, la Saint Michel prova più volte a chiudere il match senza fortuna, anche il mirto cerca di rendersi pericoloso, ma la squadra di Mammoliti sembra averne di più sulle gambe. La gara resta aperta fino alla fine e nell’ultimo dei tre minuti di recupero trema la Saint Michel per una conclusione del Mirto dove Panuccio, a causa della pioggia battente che ha caratterizzato la seconda frazione di gioco, su un’uscita non impegnativa si vede scivolare la palla dai guantoni dopo ben due tocchi per poi spegnersi sul fondo creando la suspense dei sostenitori con l’ultimo calcio d’angolo dell’incontro.

Sale anche il n.1 Aversa per l’assalto disperato dei biancoazzurri i quali non arrivano al risultato sperato e vedono sfumare ogni speranza al triplice fischio che assegna alla Saint Michel la coppa Calabria.

Esplosione di gioia in campo e sugli spalti, i gioiesi accompagnano alzano al cielo la coppa per la prima volta nella loro storia e riportano a Gioia tauro il titolo conquistato dalla Nuova Gioiese nella stagione 15/16.

Al rientro nella città di Gioia Tauro la squadra ha continuato i festeggiamenti i quali si sono prolungati fino a tarda notte con il taglio della torta che chiude questo meraviglioso capitolo.

Per l’intera Società Gioiese è stata tanta la soddisfazione, adesso attenderà la ripresa del campionato per continuare la cavalcata in vetta alla classifica, non manca molto alla meta, e dopo la prossima sfida con il Siderno se il distacco di 8 punti resterà tale sulla propria inseguitrice potrà iniziare il conto alla rovescia verso il passaggio in promozione.