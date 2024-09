Un allenatore che non ha certamente bisogno di presentazioni, entrato nella storia del nostro club con la vittoria del campionato di Eccellenza e della Supercoppa nella stagione 2012/13. Vittorioso in viola già da calciatore, quando nella stagione 1993/94 vinse il campionato riportando la Gioiese in Serie D, mister Dal Torrione vanta anche una vittoria del campionato di Prima Categoria con relativa Supercoppa sulla panchina della Nuova Gioiese del presidente Rombolà.

Un allenatore di grande esperienza e pragmatismo che ha dimostrato di stare alla grande anche in categoria superiore e che torna nella sua Città con tutto l’intento di fare bene. Il nuovo tecnico sarà già in panchina nella partita che la Gioiese disputerà a San Luca, domani pomeriggio alle 15:30.

La Società, pertanto, accoglie Mario, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni.