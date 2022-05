E’ stata una giornata storica, quella del 21 maggio 2022, per l’ASD Running Palmi che per ha visto un proprio atleta, il taurianovese Michele Pileio, ai nastri di partenza della 48^ edizione della 100 Km del Passatore che ha coinvolto circa 3.200 concorrenti provenienti da tutta Europa, completando la gara in 14:25’19”

Lo start da Firenze alle 15 di sabato ha scatenato il serpentone dei podisti lungo Fiesole, Borgo San Lorenzo, Cima Colla di Casaglia, Marradi Brisighella per giungere, infine, a Faenza. La gara presenta notevoli difficoltà sia per le escursioni termiche tra partenza ed arrivo, oltre per la particolarità che gran parte del percorso viene affrontato dagli atleti durante le ore notturne.

Le esperienze podistiche vissute recentemente dal nostro atlete, con la partecipazione alle Maratona di Atene, al Campionato Italiano di Maratona di Reggio Emilia ed alla Maratona di Parigi, unite ad un preparazione svolta in maniera accurata e scrupolosa, avendo coscienza delle difficoltà del percorso, hanno consentito a Michele di completare la gara con un tempo di tutto rispetto. Per la cronaca la gara è stata vinta dall’inglese Grantham, seguito da Giacopuzzi e Calcaterra (vincitore di ben 12 edizioni)

Antonio Caravelli, presidente dell’ASD Running Palmi gongola per i traguardi raggiunti dalla sua squadra e, con il direttivo, ha già predisposto il programma delle prossime gare dei suoi atleti, a cominciare dal Campionato a Squadre Regionale (Grand Prix), oltre alla cura meticolosa del settore giovanile, ed alla organizzazione del Memorial “Palmerino Riggitano” il 02 ottobre prossimo.