DI CLEMENTE CORVO

La cucina italiana è rinomata in tutto il mondo per la sua varietà di sapori, e una delle regioni che vanta una tradizione culinaria particolarmente ricca è la Calabria. In questa terra di sapori autentici e ricette tramandate di generazione in generazione, la Rosticceria Frachea di Gioia Tauro si è affermata come un punto di riferimento nella ristorazione calabrese. Partendo come una modesta polleria, la rosticceria si è specializzata nella preparazione del pollo allo spiedo, trasformandosi nel corso degli anni in un vero e proprio trionfo culinario Con i suoi 60 anni di esperienza nel settore, ha dimostrato una professionalità e una dedizione senza pari nel portare avanti le tradizioni gastronomiche della regione.

Lo staff della rosticceria Frachea lavora con professionalità e dedizione per garantire che ogni piatto sia preparato con cura e attenzione ai dettagli. Ogni ingrediente utilizzato è selezionato con cura, privilegiando i prodotti locali e di stagione, per offrire ai clienti un’esperienza culinaria autentica e indimenticabile.Tra le loro specialità vi è lo struncotto, un delizioso arancino fatto con la struncatura, ovvero il fondo di carne del ragù. Questo piatto rappresenta l’incontro perfetto tra la tradizione culinaria calabrese e la creatività della rosticceria Frachea nel reinventare i sapori classici.

Ma non è solo lo struncotto a far brillare la rosticceria Frachea. La loro porchetta è un’altra prelibatezza che incanta i palati di chiunque la assaggi. Preparata con maestria e passione, la porchetta presenta una crosta croccante e dorata che avvolge una carne morbida e succulenta. Ogni boccone è un’esplosione di sapori che ti trasporta direttamente nella tradizione contadina calabrese. La novità é costituita dalla coscia di tacchino in porchetta al profumo d ‘ arancia, la quale ha riscosso un notevole successo all’ultima fiera DEL TUTTO FOOD di MILANO.

Gli arancini sono un’altra specialità che non può mancare nel menù. Questi bocconcini di riso ripieni, fritti a perfezione, sono una vera delizia per il palato. La varietà di ripieni proposti dalla Frachea, che spazia dal classico ragù di carne alle verdure fresche di stagione, offre una scelta per tutti i gusti.

La rosticceria Frachea si impegna anche a preservare le tradizioni culinarie calabresi, tramandando ricette e segreti di famiglia di generazione in generazione. Questa passione per le radici culinarie si riflette in ogni piatto servito dalla Frachea, portando i clienti in un viaggio attraverso i sapori autentici della Calabria.

Ma l’impegno della rosticceria Frachea non si limita solo alla preparazione di piatti deliziosi. L’azienda si dedica anche alla promozione della cultura culinaria calabrese, partecipando ad eventi gastronomici e fiere alimentari in tutto il paese. La partecipazione alla tre giorni del TUTTO FOOD a Milano è solo uno dei tanti esempi di come la rosticceria condivida la sua passione per i piatti tipici calabresi con un pubblico più ampio.

La Frachea è diventata una tappa obbligata per i visitatori che desiderano assaporare l’autentica cucina calabrese. La sua reputazione si è diffusa oltre i confini regionali, attirando clienti provenienti da diverse parti del paese e anche dall’estero. I turisti e gli appassionati di gastronomia sono affascinati dalla varietà e dalla qualità dei piatti offerti, trovando nella rosticceria un’esperienza culinaria unica nel suo genere.

La continua presenza sul mercato per oltre mezzo secolo è la testimonianza di una gestione solida e di una dedizione senza tempo alla perfezione culinaria. La rosticceria ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato mantenendo al contempo la tradizione e l’autenticità dei piatti calabresi. È diventata un simbolo di qualità e di eccellenza nella ristorazione calabrese, una garanzia per chi cerca autenticità e sapori indimenticabili.