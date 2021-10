Di Robin Hood

In poco più di un mese si è insediato il nuovo parroco della chiesa di San Giuseppe don Cece’ Feliciano. Il parroco di Messignadi ha preso il posto di don Cosimo Furfaro nominato a responsabile del Laicato di Gioia Tauro, incarico prestigioso nel mondo della curia vescovile.

Don Cece’ Feliciano in poco tempo ha rivoluzionato la chiesa di San Giuseppe , attirando giovani e meno giovani alla vita della parrocchia. Sentire l’opinione del quartiere San Giuseppe ci si accorge quanto la gente apprezza il nuovo parrocco. La missione di don Feliciano è quella di avvicinare le tante persone che non frequentano la vita parrocchiale. E’ a guardare le presenze, l’attenzione, nei vari incontri parrocchiali, si capisce che la gente apprezza l’attivismo di questo parroco. La stessa decisione di coinvolgere nella gestione della chiesa la più alta partecipazione di fedeli, senza i soliti nomi, dimostra la volontà di allargare la partecipazione più ampia nella condizione dei percorsi di vita spirituale della chiesa di San Giuseppe. Cambiamenti, insomma non solo visivi, ma concreti per una vera rivoluzione nel segno della fede e della partecipazione collettiva. Buon lavoro don Cece.