La confusione di Irto e la realtà politica dei capoluoghi calabresi

In una recente dichiarazione, Nicola Irto ha sostenuto che la vittoria nei capoluoghi calabresi confermerebbe come un centrosinistra unito possa battere sempre le destre nella regione. Un’analisi che, a una più attenta osservazione, appare priva di solide basi e distante dalla reale geografia politica della Calabria.

Vediamo perché.

Catanzaro: il centrosinistra assente

A Catanzaro, il centrosinistra è stato pressoché inesistente nelle ultime elezioni amministrative. L’elezione di Nicola Fiorita a sindaco non è stata frutto di una vittoria del centrosinistra, bensì di un sostegno determinante da parte di una parte del centrodestra, in particolare quella riconducibile alla mia area politica. Successivamente, il governo cittadino di Fiorita si è consolidato grazie alla collaborazione di esponenti di quelle destre di cui parla Irto.

Crotone: il centrodestra domina

A Crotone, la situazione è altrettanto chiara. Il sindaco Vincenzo Voce, nonostante una figura apparentemente civica, è di fatto vicino a Forza Italia. Anche in questo caso, il centrosinistra è praticamente assente dal panorama politico cittadino, sin dagli albori delle scorse elezioni comunali.

Reggio Calabria: una vittoria accidentale

A Reggio Calabria, il centrosinistra ha governato con una serie di difficoltà, tra pasticci amministrativi e divisioni interne. La vittoria alle ultime elezioni è stata più che altro il risultato di una serie di combinazioni favorevoli e non di una reale forza politica coesa o dominante di area.

Cosenza: una guida moderata, non di sinistra

A Cosenza, l’elezione di Franz Caruso non può essere interpretata come una vittoria del centrosinistra classico. Caruso rappresenta infatti un’area socialdemocratica con componenti piuttosto moderate, ben lontane dalla sinistra tradizionale.

Vibo Valentia: la divisione del centrodestra

Infine, a Vibo Valentia, il centrosinistra governa non per meriti propri o per unità, ma perché il centrodestra si è presentato diviso. È stata questa frammentazione a consentire al centrosinistra di emergere, un’eccezione che conferma la regola.

Conclusioni: la forza dell’unità del centrodestra

Irto dovrebbe riflettere su un dato fondamentale: quando il centrodestra è unito, vince al primo turno.

Questo è il motivo per cui i “compagni” vogliono mantenere l’attuale legge elettorale, puntando sempre al ballottaggio. Il centrosinistra, al contrario, non riesce a consolidarsi né a rappresentare un’alternativa politica credibile nella maggior parte dei capoluoghi calabresi.

Pertanto, invitiamo Irto a evitare analisi populistiche, prive di una reale base fattuale.

La politica richiede serietà e una lettura lucida della realtà, non slogan privi di testa e coda.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale Forza Italia