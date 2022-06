È falso e strumentale dire che manca l’acqua a Polistena. Troppo facile speculare con il caldo afoso e trovare consenso su un tema delicato che richiede lucidità, comprensione, proprietà di ragionamento.

La carenza idrica dei giorni scorsi è stata determinata da un guasto perfettamente spiegato dalle note stampa del nostro Sindaco.

Ciò che risponde a verità è che con il caldo di questi giorni la pressione della rete è meno forte comportando un getto minore ma tuttavia sempre presente nelle abitazioni.

Ancora non vi è la necessità di razionamento cosa che negli scorsi anni è avvenuta nelle ore notturne.

Vero è infatti che la situazione rispetto agli anni precedenti è nettamente migliorata in alcune zone, nonostante la siccità globale sia peggiorata e l’uso improprio che se ne fa sul nostro territorio non accenna a placarsi.

Contro i comportamenti illeciti o impropri è stata promossa una campagna che dovrebbe vedere la collaborazione di tutti.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha disposto controlli nelle aree rurali che si stanno compiendo a tappeto e che puntano a scovare furbi e furfanti.

Se si fa un uso corretto dell’acqua i problemi emergenziali più seri possono ritenersi già risolti a Polistena.

L’ottimizzazione della rete è invece un’attività costante che si sta compiendo e che punta all’efficientamento delle fonti di captazione che producono acqua in misura inferiore rispetto agli anni precedenti.

Se si vogliono affrontare le questioni in modo serio… bene, se poi l’opposizione non sapendo di ciò che parla, inventa o ingigantisce allora siamo su un terreno di confronto non politico, da tempo sconfinato nella diffamazione perpetua del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

In tal modo, dicendo cose che non rispondono a verità, si finisce per denigrare una città laboriosa, che è pulitissima e viene descritta come sporca, che è piena di ragazzi e viene descritta come un pisciatoio, che eroga servizi a tutte le ore del giorno e della notte e viene infangata dicendo che non vi è acqua, che ha le migliori strutture sportive e viene però ostracizzata sul tema dello sport e dei giovani.

L’immagine che si da di Polistena è continuamente disturbata grazie alle bugie sistematiche di un’opposizione ripetitiva e arrugginita, evidentemente mossa da ingranaggi obsoleti di un disco rotto in partenza.