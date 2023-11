La replica del Trapani dopo l’aggressione dei tifosi all’autista Atam, “profonda delusione per il gesto, sindaco focoso in cerca di consensi” "Noi preferiamo aspettare che sia fatta luce e chiarezza su quanto realmente avvenuto per poter poi prendere una posizione che sia frutto di informazioni precise e non di una ricostruzione di qualcuno che magari cerca qualche voto in più per le prossime elezioni"