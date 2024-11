Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Regionale calabrese Mancuso, su Giuseppe Conte ignorano il vero scandalo: la manipolazione delle regole elettorali per sovvertire il voto popolare in Calabria. È la solita politica ipocrita che addenta il dito di chi indica la luna: si indigna per chi chiede verità e chiarezza sul voto dei calabresi, ma considera normale che si sovverta l’esito del voto a colpi di maggioranza e arroganza come sta facendo il centrodestra con la complicità del Presidente Fornaro, fornendo peraltro un precedente pericoloso per il futuro e per le successive elezioni. Mancuso piuttosto dica se i calabresi hanno il diritto al rispetto del loro libero e democratico voto. Dica se è normale sovvertire l’esito di un voto già espresso solo perché ostile al centrodestra. Le sue parole riflettono solo il substrato patologico della mentalità di una certa politica calabrese: non li scalfisce il pericolo che il voto sia stato inquinato da oscure manovre, ma si costerna e si indigna se qualcuno lo fa notare. Sono proprio queste le logiche di omertà, normalizzazione e rassegnazione che noi del M5S vogliamo scardinare e i cittadini calabresi sono con noi, lo hanno dimostrato votando per il M5S in massa alle scorse politiche, il risultato che gli amici di Mancuso vogliono sovvertire, ma per Mancuso è tutto normale.