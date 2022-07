Nelle giornate del 5 e dell’8 luglio prossimo, alla luce della carenza di sangue e plasma che ogni anno si registra nei periodi estivi, quando le vacanze e le temperature alte spingono la popolazione a donare di meno, e dall’ancora più presente effetto Covid-19, l’Associazione Adspem – Fidas ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue a cui ha aderito anche la Polizia di Stato di Reggio Calabria.

Per l’occasione, il 5 luglio prossimo sarà presente davanti l’ingresso principale della Questura un’autoemoteca della predetta associazione presso cui dipendenti potranno donare il sangue.

Tale iniziativa è comunque aperta a tutta la cittadinanza e a quei donatori generosi che permetteranno al sistema trasfusionale di fronteggiare l’attuale emergenza.

La medesima iniziativa è prevista nella giornata del prossimo 8 luglio presso la sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, sito in contrada Armacà di Reggio Calabria.

La Polizia di Stato ha subito aderito a questa manifestazione di solidarietà, soprat-tutto in questi tempi in cui la pandemia rappresenta una forte sfida per le associazioni di donatori che continuano a manifestare l’importanza di tutelare una donazione responsa-bile, gratuita e volontaria.