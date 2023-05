A pochi mesi dallo sbarco di Poste Italiane nel mercato dell’energia Reggio Calabria è la prima provincia in Calabria per numero di contratti sottoscritti nei 161 Uffici Postali.

Un’offerta trasparente, innovativa, sostenibile, costruita su misura per il cliente e che prevede, tra i diversi aspetti, anche il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Grande soddisfazione per la filiale di Reggio Calabria: “Il risultato che stiamo ottenendo – racconta il direttore Teresa Cozzolino – è dovuto alla trasparenza e alla semplicità nelle informazioni che l’azienda è stata in grado di proporre con questa offerta. E’ importante anche il modo in cui la spieghiamo, parlando con i clienti per capire le loro necessità, con un approccio propositivo. Si affidano a noi e come sempre cerchiamo di non deluderli. E’ un gioco di squadra che coinvolge tutte le figure degli uffici, grazie ad una formazione continua e a una passione per il lavoro che facciamo”.

La nostra clientela – aggiunge la Cozzolino – è molto variegata. Si va dal pensionato alla casalinga, passando per il professionista e lo studente. Le richieste più frequenti, in quest’ultimo periodo, oltre l’energia, riguardano principalmente i servizi e i prodotti legati alla nuova offerta digitale: le carte prepagate, la telefonia e la fibra.