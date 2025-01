La Presidente dell’ANCI Calabria Rosaria Succurro ha inviato una nota ufficiale al Prof. Gaetano Manfredi, nella sua qualità di Presidente ANCI Nazionale, per rappresentargli l’opportunità della previsione di una deroga rispetto alla famigerata norma “taglia idonei”, relativamente alla graduatoria del Concorso RIPAM Coesione Sud.

Rosaria Succurro ha espresso preoccupazione per le conseguenze che la misura taglia idonei potrebbe avere sulla graduatoria del concorso RIPAM Coesione Sud, «i cui concorrenti idonei rappresentano una preziosa risorsa utilizzabile, la cui qualità, del resto già acclarata, rende incomprensibile il dover ricorrere a nuovi concorsi, quando invece si potrebbe attingere tra gli stessi».

In un momento in cui è fondamentale garantire l’accesso equo e meritocratico alle opportunità lavorative nel settore pubblico, la Presidente sottolinea l’importanza di tutelare i diritti dei candidati idonei, molti dei quali hanno investito tempo e risorse nel prepararsi per questo concorso, in un contesto già complesso e sfidante come quello del Sud Italia. Inoltre, «la misura taglia idonei non solo rischia di escludere candidati meritevoli, ma potrebbe anche compromettere la qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e la stessa efficacia delle politiche di coesione nel Mezzogiorno», ha aggiunto.

Per tali motivi, la Presidente Succurro ha chiesto al Prof. Manfredi di farsi promotore presso il Governo nazionale della adozione di una norma che preveda la non applicazione della misura “taglia idonei” per il concorso in questione. Ciò a beneficio sia dei potenziali lavoratori che degli enti locali, i quali avrebbero un bacino di conoscenze e competenze immediatamente utilizzabile.