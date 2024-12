Portare la gioia del Natale ai bambini che vivono le feste in un contesto ospedaliero. È con questo proposito che il Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, è venuta in visita oggi al presidio “Riuniti” per la consegna dei regali raccolti attraverso l’iniziativa benefica “Un Dono sotto l’Albero”, promossa proprio dalla Prefettura di Reggio Calabria a favore dei bambini ricoverati presso le unità operative di Pediatria e Oncoematologia Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria.

Un gesto di sensibilità istituzionale e solidarietà molto apprezzato dalla Direzione Strategica dell’Ospedale. La consegna è avvenuta alla presenza del Commissario Straordinario, dr. Gianluigi Scaffidi, del Direttore Sanitario Aziendale, dr. Salvatore M. Costarella, del Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, del Direttore della U.O.C. Pediatria, dr. Domenico Minasi, e della Responsabile della U.O.D.S. Oncoematologia Pediatrica, dr.ssa. Rosalba Mandaglio.

Un ringraziamento speciale va anche ai tantissimi cittadini che hanno aderito all’iniziativa, lasciando un dono sotto l’Albero della Prefettura per la successiva consegna al presidio ospedaliero.

Il Grande Ospedale Metropolitano esprime gratitudine alla Prefettura e ai cittadini per un gesto di solidarietà che regalerà un Natale più felice ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

I regali sono stati poi consegnati alle unità operative di Pediatria e Oncoematologia Pediatria, portando gioia e felicità tra i bambini ricoverati.