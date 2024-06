In merito alla notizia pubblicata ieri dal titolo “‘Ndrangheta, scarcerato Mariano Tegano, figlio del storico boss reggino Tegano Pasquale”, da un comunicato stampa inviato dai legali di Mariano Tegano, è doveroso precisare che Francesco Sergi è stato erroneamente additato come collaboratore di giustizia. Lo stesso Sergi, presidente della Palmese e impegnato in attività sociali e sportive sul territorio. Lo stesso ci ha contattato tramite il suo legale specificando che non è mai stato coinvolto in questo procedimento giudiziario né è mai stato un collaboratore di giustizia.