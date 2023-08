Lamezia Terme: Polizia di Stato salva un giovane.

Lamezia Terme – Nella serata di sabato 5 u.s., un giovane di nazionalità marocchina manifestava, con chiari atteggiamenti, intenti suicidari e, in ogni caso, lesivi della propria incolumità.

Il repentino intervento degli operatori del controllo del territorio del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme consentiva di bloccare fisicamente la persona, grazie anche ad un positivo approccio relazionale.

Successivamente, ulteriori rassicurazioni da parte del personale intervenuto, permettevano di cogliere lo sfogo umano del soggetto nell’attesa che venisse affidato ai sanitari per le necessarie cure