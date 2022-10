Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, con l’Assessorato alla Cultura, su indirizzo dell’assessora Irene Calabrò, aderisce a F@Mu Famiglie al Museo.

L’obiettivo dell’evento, che ogni anno l’Associazione propone ai musei aderenti, è quello di offrire uno spunto per trattare valori supplementari durante la giornata F@Mu.

Il tema di F@Mu 2022 “DIVERSI MA UGUALI” parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale.

Occasione di confronto, cambiamento e crescita. Si impara con gli altri e dagli altri, si impara dalla pluralità di modi di pensare e di stili di vita.

Diversità è ricchezza.

In questa giornata, i bambini avranno modo di scoprire la grande ricchezza che c’è in ognuno di loro, imparando a conoscersi come persone uniche.

Sarà una giornata in cui tutta la famiglia si ritroverà assieme in Pinacoteca per godere dell’arte, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri

La Pinacoteca civica si trasformerà in spazi colmi di colori, risa, voci, movimenti, domande, musiche; in luogo in cui ascoltare delle storie da parte di personale cordiale e accogliente, in cui giocare, chiedere, creare, inventare, rappresentare

Attività ludico/ricreative

L’ iniziativa prevede una visita guidata della Pinacoteca civica di Reggio Calabria, realizzando un itinerario unico, creato in occasione di questa giornata speciale.

Alcune opere custodite all’interno del museo saranno analizzate per capirne le diversità e le somiglianze. La tecnica utilizzata, può rappresentare il modo di essere di una persona, i colori, il suo umore, ogni tratto può essere paragonato ai suoi pensieri, ai suoi comportamenti e a tutte quelle sfaccettature che contribuiscono a definire il suo carattere.

I piccoli, sotto la guida del personale museale, assisteranno alla proiezione di un filmato e realizzeranno alcune attività laboratoriali per raccontare la bellezza e la ricchezza nelle differenze culturali.

Domenica 9 Ottobre ore 16.00/19.00

Età dei bambini (accompagnati da un adulto): da 5 a 10 anni.

Massima capienza per attività didattica: 15 persone

E’ obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 0965/324822 a partire da Lunedì 03/10/2022 fino a Giovedì 06/10/2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.