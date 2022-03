DI CLEMENTE CORVO

La Città di Gioia Tauro, tutta la sua Piana completamente impazziti per lo spettacolo di Greca Orfei. Nonostante la presenza negli anni scorsi di complessi di grande rilevanza, tra l’ altro anch’essi apprezzati, non si era mai visto un flusso così consistente di persone agli spettacoli circensi nella Piana di Gioia Tauro. Infatti, visto lo strepitoso successo, che il circo Greca Orfei, stà ottenendo ormai dal giorno 20 marzo, dove ogni giorno i suoi spettacoli sono sempre stracolmi di persone che occupano i 1300 posti disponibili, dove tra l’ altro in diversi spettacoli è capitato addirittura di dover rinviare tanta gente agli spettacoli successivi, per aver raggiunto la capienza massima, la direzione del circo Greca Orfei ha prorogato la sua permanenza a Gioia Tauro fino a domenica 27 marzo. Oltre allo spettacolo di grandissimo livello artistico, vista la presenza di artisti di fama Internazionale, che Greca Orfei ha voluto portare a Gioia Tauro, da dove mancava da ben 11 anni, bisogna evidenziare la grande sensibilità del Direttore del circo Giuseppe Mavilla. Lo stesso, infatti, si è reso disponibile a diverse manifestazioni di solidarietà. Infatti, sono stati ospiti del circo, le associazioni della città, i servizi sociali, i bambini Ucraini con le loro mamme, ” momenti questi di grande commozione” e la gente meno abbiente . Ospite l’intera Amministrazione di Gioia Tauro con a capo il Sindaco Aldo Alessio. Presenti ad uno degli spettacoli la squadra della Gioiese al gran completo. I vari momenti sono stati ripresi e documentati dalle emittenti locali. Ci saranno tante altre iniziative nella prossima settimana, durante gli ulteriori spettacoli che il circo Greca Orfei continuerà a presentare con immenso piacere a tutta la Piana. A tal proposito nella circostanza pubblichiamo il ringraziamento che la Signora Greca Orfei ha voluto porgere alla città di Gioia Tauro ed a tutta la sua Piana :

” Inizio con un saluto affettuosissimo a tutta la piana di Gioia Tauro ed in particolare alla città di Gioia. È passato un po’ di tempo da quando io e la mia famiglia siamo stati nella bellissima Gioia con i nostri spettacoli , ed era arrivato il momento di ritornare con il mio circo per portarvi uno spettacolo favoloso, degno di un pubblico favoloso come lo siete voi .

Io purtroppo mi trovo momentaneamente a Genova per un intervento ove tutto è andato bene , però richiede un periodo di convalescenza , per questo che con dispiacere non posso essere presente , ma ciò non toglie la straordinaritá dello spettacolo che vi ho portato, insieme a tutto lo staff di ottimi professionisti nel campo circense, tra cui oltre a tutti gli Artisti provenienti da varie nazioni , la grande famiglia Mavilla, Pierantoni , una eccellenza nel nostro campo .

Vi ringrazio con il più profondo del mio cuore per essere intervenuti così numerosi, infatti, abbiamo deciso di prorogare la nostra permanenza . Mi riprometto appena possibile di tornare per ringraziare tutta la città di Gioia Tauro che da sempre porto nel mio cuore, vi abbraccio tutti ciao a presto Greca Orfei “.