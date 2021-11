Di Clemente Corvo







Nonostante le varie segnalazioni dei mesi scorsi fatte agli uffici competenti del comune di Gioia Tauro, dove si evidenziava una vistosissima e pericolosissima concavità, creatasi lungo il tratto pedonale di ingresso nel cimitero di Gioia Tauro, ancora una volta ” l’orecchio da mercante l’ha fatto da padrone” . Infatti, lo stato del mancato rispetto e decoro nella zona sacra, con enormi disagi, in modo particolare per le persone diversamente abili è rimasto squallidamente ignorato ed irrisolto. Quattro semplici segnali, utilizzati per la segnaletica stradale, raffiguranti una cunetta o dosso, sono stati posizionati a ridosso del Viale mattonellato di ingresso che dirama il percorso sull’intera area cimiteriale, segnalano lo stato di pericolosità. Eppure, sarebbe bastato poco, per mettere in sicurezza e dare decoro all’ingresso del cimitero, visto che attualmente il comune dispone di forze maggiori venute in aiuto e che sono le persone inviate dal centro collocamento. Quali ingenti spese avrebbero comportato il ripristino e la messa in sicurezza di tale tratto? Certamente tutto ciò non vuole essere una considerazione polemica, anzi tutt’altro! Una segnalazione al problema, che visto che non lo si è potuto risolvere in occasione della festività dei morti, lo si possa tenere in considerazione e ripristinarlo subito dopo e magari entro quest’anno, in modo che già nelle prossime festività natalizie ci si possa trovare uno stato dei fatti ripristinato alla normalità.