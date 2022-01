DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Giornata triste per la U.S. Palmese 1912 ed anche per l’intera comunità della Città della Varia per la morte di Giuseppe Cogliandro, detto Pino, uno dei più forti calciatori che abbia mai indossato la maglietta del club neroverde.

Giuseppe Pino Cogliandro è stato da tutti riconosciuto uno tra i più grandi calciatori della Palmese di sempre. Altri tempi del gioco del calcio quando la Palmese militava in Serie D, alla fine degli anni 60 quando Cogliandro fa le valigie per trasferirsi a Derthona in Serie C. Con i piemontesi rimane per due stagioni la prima delle quali risulterà il migliore goleador.

Terminata l’esperienza con il Derthona, il palmese Cogliandro viene cartellinato dal Sorrento in Serie B disputando una stagione non tanto fortunata con la retrocessione in Serie C, categoria nella quale Cogliandro continua a giocare questa volta indossando la casacca dell’Imperia. Successivamente gioca in Serie D con l’Angri. Ritorna nella sua Palmi. Dribbling spettacolari ed una velocità disarmante, era questo Giuseppe Pino Cogliandro.

Riposa in pace mitico neroverde Giuseppe Pino Cogliandro.

Nel link sottostante il ricordo di Cogliandro da parte de “Il Piccolo”, giornale della provincia di Alessandria dal 1925:

https://www.ilpiccolo.net/generic/2022/01/19/news/il-derthona-piange-ciccio-cogliandro-134959/